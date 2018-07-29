Особые меры безопасности будут предприняты на похоронах скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества британки Дон Стерджес.

На похоронах британки Дон Стерджес, скончавшейся от воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", будут особые меры безопасности.У родственников будет 15 минут для прощания, гроб на руках не понесут.Прощание с покойной состоится в понедельник в крематории в Солсбери, передает ТАСС.44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии, недалеко от Солсбери, где 4 марта "Новичком" были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля Стерджес умерла.