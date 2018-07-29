29 июля на полигоне Алабино прошел второй день международного конкурса Танковый биатлон.

29 июля на полигоне Алабино прошел второй день международного конкурса "Танковый биатлон". На полосу препятствий вывели свои машины танкисты из Вьетнама, Киргизии, Армении, Мьянмы, Таджикистана, Сирии, Белоруссии, Сербии, Ирана и России, пишет РИА Новости.Как сообщил пресс-центр АрМИ-2018, в третьем заезде российский экипаж во главе со старшим сержантом Саяном Самбуевым опередил команды из Ирана и Сербии."Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр проходит на полигоне Алабино с 28 июля по 11 августа.