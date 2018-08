Президент США Дональд Трамп предупредил, что ему придется прекратить работу правительства страны, если демократы не проголосуют за безопасность границ, в том числе за строительство стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в своем Twittter.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что ему придется "прекратить" работу правительства страны, если демократы не проголосуют за "безопасность границ", в том числе за строительство стены на границе с Мексикой. Об этом американский лидер написал в своем Twittter.Он потребовал перейти к системе иммиграции, "основанной на заслугах". "Нам нужно, чтобы к нам в страну приезжали выдающиеся люди", — указал Трамп.I would be willing to “shut down” government if the Democrats do not give us the votes for Border Security, which includes the Wall! Must get rid of Lottery, Catch & Release etc. and finally go to system of Immigration based on MERIT! We need great people coming into our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июля 2018 г.Ранее президент США подписал указ, касающийся задержания незаконных иммигрантов на американской границе. Этим документом соответствующим службам предписывается по возможности не разлучать родителей и детей при задержании. Данная проблема вызвала всплеск негодования в стране.В апреле Трамп заявил, что больше не собирается договариваться с демократами по программе защиты детей нелегалов от депортации (DACA). Данная программа защищает от депортации около 700 тысяч человек, попавших на американскую территорию детьми и находящихся в США, не имея на то законных оснований. По условиям DACA, таким лицам предоставляется отсрочка депортации на два года, затем ее можно продлить. Президент неоднократно призывал Конгресс отменить или модифицировать эту программу, но демократы делать это отказываются.Строительство стены на границе с Мексикой для предотвращения незаконной иммиграции было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Между тем президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что на юге страны планируется создать свою версию "стены Трампа".