Предполагаемый поставщик наркотиков Дане Борисовой получил срок за распространение. Он был задержан в июне в Подмосковье.

Предполагаемый поставщик наркотиков Дане Борисовой получил срок за распространение. Он был задержан в июне в Подмосковье.Экс-участник "Дома-2", стилист Рэй Самедов приговоренк трем годам тюрьмы за распространение наркотиков, сообщает телеграм-канал Mash. Его задержали ви июне 2017 года, проведя обыск у него в квартире в Подмосковье. Мужчина в бытностьучастником реалити-шоу, был в паре вместе с Викторией Боней. Позже он работалее стилистом.Потом он сдружился с Даной Борисовой. Именно про неготелеведущая говорила, что он снабжал ее наркотиками, отмечает "Московскийкомсомолец". В одной из передач она рассказала, что проходила курс лечения водном из реабилитационных центров Таиланда. Тогда и всплыла фамилия стилиста.Самедов отверг все обвинения. Он утверждал, что Даназависима от наркотиков уже несколько лет, а его сделала "козлом отпущения", таккак не хочет признавать свою слабость и нести ответственность. "Этот человекобвинил меня в том, чего я не совершал", – заявлял он.