Критика закона РФ об установлении новой памятной даты в честь принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — ожидаемая реакция со стороны Киева, считают российские парламентарии. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал Украину признанным экспертом в области фальсификации истории.

Критика одобренного Советом Федерации РФ закона об установлении новой памятной даты в честь принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи — ожидаемая реакция со стороны Киева, считают российские парламентарии.Так, член комитета верхней палаты по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что установленный в России памятный день на самом деле должен быть праздничным и на Украине. Он пояснил, что императрица Екатерина II своим решением от 1783 года фактически включила в состав нынешней Украины ее южные земли. "Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области сегодня являются частью Украины только благодаря этому", — цитирует слова Цекова RT.Кроме того, продолжил сенатор, нынешние киевские власти сами занимаются "творчеством" в истории. Он напомнил заявление о Трипольской культуре, из которого следует, что чуть ли не все народы в мире произошли от украинцев.Комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина относительно принятого в РФ закона, Цеков отметил, что они укладываются в общую идеологию украинского руководства, которое отрицает связанное с Россией прошлое."Борьба с российской историей, выдающимися деятелями, государственниками и руководителями — вот это суть нынешней украинской идеологии", — подчеркнул сенатор.Со своей стороны депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что неприятие российского статуса полуострова стало "политическим кредо" Украины. "Украина уже стала признанным экспертом в области фальсификации истории", — констатировал он.А заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил относиться к заявлению украинского министра как к "информационному вбросу". По его словам, подобные заявления Киева говорят о слабости страны, которая, по сути, стала вассалом США.