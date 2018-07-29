Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 40-летнего мужчину по подозрению в присвоении крупной суммы денежных средств, принадлежащих организации...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 40-летнего мужчину по подозрению в присвоении крупной суммы денежных средств, принадлежащих организации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В дежурную часть УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве обратился сотрудник одного из банков с сообщением о пропаже из организации более 215 миллионов рублей, принадлежащие финансовому учреждению.«Полицейские установили, что бывший руководитель банка, используя служебное положение, не имея на то законных оснований, подписал приказы о поощрении себя за якобы достигнутые высокие результаты в работе», - отметила Ирина Волк.Оперативники задержали подозреваемого. Похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить по собственному усмотрению.Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.