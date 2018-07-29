Необходимо помнить, что садясь за руль в нетрезвом состоянии вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу всех участников дорожного движения.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) в отношении 39-летнего водителя, задержанного за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение 39-летний житель районного поселка Колокша, не сделав должных выводов, вновь сел за руль автомобиля «ВАЗ-219110», употребив перед поездкой спиртные напитки. Автолюбитель был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД Собинского ОМВД 22 июля текущего года на подъезде к городу Лакинск.Используя технический прибор измерений анализаторов паров эталона в выдыхаемом воздухе, дорожные полицейские установили, что алкогольное опьянение у водителя составляет 1,447 мг/л.Согласно санкции статьи 264.1 УК РФ местному жителю может грозить как крупный штраф, так и наказание в виде лишения свободы на определенный срок.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают: любое транспортное средство в движении является источником повышенной опасности. Если им управляет человек, находящийся в состоянии опьянения, эта опасность возрастает в несколько раз для всех участников дорожного движения. Под воздействием алкоголя характер и поведение водителя меняется, внимание притупляется, а время реакции на дорожную ситуацию увеличивается. Это может привести к необратимым трагическим последствиям!