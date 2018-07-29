Сотрудник организации воспользовался служебным положением и присвоил вверенные ему денежные средства, после чего распорядился ими по своему усмотрению...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали 22-летнего молодого человека по подозрению в присвоении более 170 тысяч рублей.В территориальный отдел полиции обратился представитель организации, расположенной на Барвихинской улице. Он сообщил о том, что в ходе ревизии выявлена недостача денежных средств в размере свыше 170 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные задержали подозреваемого.Как было установлено, задержанный, работавший в данной организации оператором, воспользовался служебным положением и присвоил вверенные ему денежные средства, после чего распорядился ими по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93