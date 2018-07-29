Карета с медиками с включенными спецсигналами выехала на перекресток на красный сигнал светофора

Карета с медиками с включенными спецсигналами выехала на перекресток на красный сигнал светофораАвтомобиль «скорой помощи» столкнулся с иномаркой Ford Focus 28 июля около 23:30 на трассе «М-7 «Волга» во Владимире. В результате аварии пострадало четыре человека, среди которых один – 16-летний подросток.Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 56-летний водитель «скорой», двигаясь со стороны города Юрьев-Польский со включенными спецсигналами, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с ехавшим по федеральной «М-7 «Волга» в Москвы Ford Focus под управлением 49-летнего жителя Владимира.В результате ДТП пострадали водитель «скорой», он получил перелом ребер и травматический шок третий степени, а также три пассажира его машины: 43-летний мужчина, он получил сотрясение головного мозга, перелом шейного отдела позвоночника, ушиб плеча; 34-летняя женщина, она получила ушиб грудной клетки; 16-летняя школьница.Полицейские проводят проверку по факту ДТП.