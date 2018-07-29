Пожилой мужчина провел в лесу несколько дней

Пожилой мужчина провел в лесу несколько дней80-летний Юрий Горбунов, пропавший в лесу Кольчугинского района Владимирской области, найден живым, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».25 июля пожилой мужчина ушел в лес из деревни Старая Толба и не вернулся. Заявка на поиски поступила волонтерам 27 июля, сразу же был объявлен сбор. На месте волонтеров встретили 15 сотрудников полиции, участвующих в поисках, четыре квадроцикла и лесник.«Лес очень сложный, бурелом больше двух метров, заросший свежей порослью, болота, заросшая ЛЭП, бобровые запруды, — говорится в сообщении. — Задачи тоже были очень тяжелые, связанные со сложностью леса и большой площадью поиска».Первые сутки волонтеры работали всю ночь. Утром поиски также продолжались, а вечером 28 июля пожилой мужчина сам пришел в поисковый штаб, сумев найти дорогу. Пенсионер устал и проголодался, но медицинская помощь ему не потребовалась.