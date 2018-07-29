Состояние народного артиста резко ухудшилось. По некоторым данным, он впал в кому.

Состояние народного артиста резко ухудшилось. По некоторым данным, он впал в кому.Продюсер Максим Фадеев переживает за состояние певца ИосифаКобзона. Он призвал всех православных христиан помолиться за народного артиста,которого госпитализировали несколько дней назад. "Иосиф Давыдович впал в кому.Помолитесь за него", – сказал в своем видеообращении, которое он опубликовал в Instagram. Пользователи сетиподдержали напутствие Фадеев. Но некоторые при этом напомнили, что родные певцаопровергли слухи о коме артиста.Отметим, что ранее сестра 80-летнего певца Гелена заявила,что удивлена информации о том, что певецнаходится в тяжелом состоянии. По ее словам, с братом все в порядке."Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", –отметила женщина.Также информацию о резком ухудшении здоровья Кобзонаопровергли жена певца и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нетникакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, неволнуйтесь", – заявила представитель артиста.Отметим, что в больнице навестила артиста перваяженщина-космонавт Валентина. По словам супруги Кобзона, Терешкова передавалапевцу приветы от переживающих за него людей. Нелли Кобзон также поблагодарила всех, ктоволнуется за ее супруга.По данным СМИ, Кобзон был госпитализирован 20июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пыталисьстабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили каппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.