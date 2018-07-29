Экс-президент Украины Виктор Янукович подал иск против генерального прокурора Украины Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск против генерального прокурора Украины Юрия Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации подал бывший украинский лидер Виктор Янукович.В сентябре 2017 года Луценко сообщил, что у Януковича конфискуют 200 миллионов долларов в пользу госбюджета. Адвокат Януковича потребовал прекратить распространять слухи: счета Януковича не арестованы, деньги у бывшего президента не изымались.Рассматриваться дело будет 13 сентября в Печерском районном суде Киева, передает ТАСС.