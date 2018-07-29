Футбольный Зенит заинтересовался полузащитником итальянского Дженоа и сборной Уругвая Диего Лаксальтом. Руководство питерского клуба уже сделало предложение генуэзцам по приобретению 25-летнего игрока.

Футбольный "Зенит" заинтересовался полузащитником итальянского "Дженоа" и сборной Уругвая Диего Лаксальтом. Руководство питерского клуба уже сделало предложение генуэзцам по приобретению 25-летнего игрока."Сине-бело-голубые" оценили уругвайца в 18 миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Areanapoli. Кроме того, "Зенит" готов платить хавбеку порядка 2.5 – 3 миллионов евро ежегодно. Лаксальт намерен определиться с дальнейшим клубом в течение ближайшей недели.Также известно, что помимо "сине-бело-голубых" интерес к уругвайцу также проявляет итальянский "Наполи", являющийся главным конкурентом питерцев в борьбе за игрока являются французская "Ницца" и английские "Эвертон" и "Вест Хэм".Отметим, что Лаксальт принимал участие в минувшем чемпионате мира в России, где в составе сборной Уругвая он провел четыре поединка.