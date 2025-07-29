Преступление произошло в городе Кольчугино Владимирской области.

В городе Кольчугино Владимирской области посиделки друзей закончились страшным кровопролитием: возлюбленный 26-летней девушки семь раз ударил ее ножом из-за подозрения в измене. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Подробности в материале vlad.aif.ru.Не захотела возвращаться домойОбычный дружеский вечер не предвещал беды: пару пригласил в гости их общий знакомый, компания веселилась, выпивала, но под вечер настроение мужчины, который пришел с девушкой, поменялось. Посиделки близились к концу и кольчугинец предложил своей 26-летней возлюбленной собираться домой. Она же не захотела уходить.Мужчина решил выйти из квартиры и все-таки подождать любимую на улице. Время шло, девушка не выходила, нервы гостя начинали закипать.«Злоумышленник вернулся в квартиру, где между ним и сожительницей произошла ссора на почве ревности – он заподозрил последнюю в измене», — рассказали в прокуратуре Владимирской области.Бил кухонным ножомПосле непродолжительного разговора он схватил кухонный нож и начал бить им девушку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, а убийца сбежал.Долго скрываться у кольчугинца не получилось. Правоохранители установили, что злоумышленник ударил свою возлюбленную ножом семь раз в разные части тела.«В судебном заседании мужчина вину в совершении особо тяжкого преступления признал», — уточнили в прокуратуре Владимирской области.За убийство суд назначил виновнику 8 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.