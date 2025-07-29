Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

28 июля в 15:40 в Муроме произошел пожар в многоквартирном доме, расположенном в микрорайоне Нежиловка. Загорелась квартира на втором этаже дома 1Б.Оперативно происшествия муромские огнеборцы спасли шесть человек: троих взрослых и троих детей – двух мальчиков (2012 и 2015 годов рождения) и их младшую сестру (2023 года рождения). Маленькую девочку пришлось эвакуировать с помощью пожарной автолестницы.Огонь повредил вещи и внутреннюю отделку квартиры на площади 10 квадратных метров.По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы кондиционера.В ликвидации возгорания принимали участие 16 человек и 5 единиц пожарной техники. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось избежать трагических последствий.во Владимире при пожаре в доме 50-летний мужчина отравился угарным газом.