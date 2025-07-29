Посевная площадь в этом году превысила 270 тысяч гектаров.

Во Владимирской области началась уборочная кампания. Отдельные хозяйства в Вязниковском, Гороховецком, Камешковском, Меленковском, Муромском, Селивановском и Суздальском районах уже приступили к сбору урожая.На данный момент обмолочено 398 гектаров озимых зерновых культур, с которых собрано 1,5 тысячи тонн зерна, включая 1,4 тысячи тонн озимой пшеницы.В Суздальском районе началась уборка озимого рапса: убрано 48 гектаров, собрано 158 тонн. В Меленковском районе приступили к сбору раннего картофеля. Пока собрали 105 тонн с 5 гектаров.Параллельно аграрии продолжают активно заготавливать корма для животноводства. Уже собрано 14,5 тысячи тонн сена, 438,4 тысячи тонн сенажа и 83,8 тысячи тонн силоса.По Минсельхоза Владимирской области, общая посевная площадь в этом году составила более 270 тысяч гектаров.