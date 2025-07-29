Разработка областного закона направлена на помощь животным.

Во Владимирской области планируется ужесточить правила обращения с бездомными животными. На июльском заседании Законодательного Собрания депутаты проект закона, который внесет изменения в региональное законодательство в этой сфере.Новый документ призван обеспечить безопасность граждан и установить более гуманные стандарты содержания животных без владельцев, в том числе в пунктах временного содержания. Согласно изменениям, бездомные животные могут содержаться как в приютах, так и в таких временных пунктах.Владельцы этих пунктов будут обязаны соблюдать ряд строгих требований: проводить осмотр всех поступивших животных, осуществлять карантин, вести учет и маркировку. Также обязательными станут вакцинация против бешенства и других опасных заболеваний, стерилизация и возврат потерявшихся животных их хозяевам.Разработка областного закона направлена на помощь животным в опасных для жизни ситуациях, предотвращение распространения заразных болезней, общих для человека и животных, а также защиту здоровья граждан. Органы местного самоуправления получат дополнительные полномочия в сфере обращения с бездомными животными.