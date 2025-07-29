В Гусь-Хрустальном уголовное дело в отношении матери, которая заставила свою 12-летнюю дочь тратить деньги с чужой банковской карты, найденной в магазине, направлено в суд. Об этом сообщили в

В Гусь-Хрустальном уголовное дело в отношении матери, которая заставила свою 12-летнюю дочь тратить деньги с чужой банковской карты, найденной в магазине, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. По данным СледКома РФ по Владимирской области, 12 февраля женщина, лишенная родительских прав, гуляла с ребенком. В продуктовом она нашла чью-то потерянную карточку,