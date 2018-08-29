Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на резкое высказывание писателя Эдуарда Лимонова. Тот публично осмеял ее.

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на резкое высказывание писателя Эдуарда Лимонова.Тот публично осмеял ее."Лимонов назвал меня „губастой губошлепой дурой“, а чего вэтой жизни добился ты?" – иронично ответила Собчак литератору в своем аккаунте Twitter. Однако многиепользователи не оценили юмор телеведущей и поняли этот твит буквально."Успехи в жизни, оказывается,это когда Лимонов про тебястебется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да и кстати, кто тебе сказал, что быть "губастой губошлепой дурой" это какое тодостижение?", "И это предмет для гордости? Мдя...", "А что, обязательно нужночего-то добиться, чтобы тебя так назвали?" – писали пользователи в комментариях.Другие же наоборот защищали Собчак. По мнению некоторыхфолловеров телеведущей, Лимонов повел себя недостойно, кто-то даже предположил,что пожилой литератор выжил из ума."Российские мужчины, которые векамируководили, в результате чего народ жил в нищете и бедности, а страна резкоотставала от ведущих стран, очень любят называть женщин дурами", "Старик совсемиз ума выжил", "На себя бы посмотрел, умник и красавец", "Он завидует Вашимгубам, подсознательно. Если бы у него были такие, он добился бы значительнобольшего!"– отмечали поклонники Ксении.Отметим, что были и те, кто отказался принимать чью-либосторону в этом конфликте. "Ксения, возможно он имел в виду, что вы просто многоговорите и порой не совсем по делу. Хотя он тоже специфический человек тутконечно можно помериться у кого длиннее язык", "Лучше довольствоваться в жизнималым, чем стать такой как Собчак! Лимоновым стать тоже не вариант, кстати. Ябы назвал этот "дуэт" "2 изношенных и грязных сапога – пара", – цитируетпользователей Сети .Напомним, что выступая на YouTube-шоу "вДудь"Эдуард Лимонов усомнился в интеллектуальном уровне Ксении Собчак. Литераторназвал телеведущую "идиоткой", отметил, что "она ничего не знает, у нее уровень ПТУ", а также охарактеризовал, как"губастую губошлепую дуру".