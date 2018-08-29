Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на резкое высказывание писателя Эдуарда Лимонова.
Тот публично осмеял ее.
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на резкое высказывание писателя Эдуарда Лимонова.
Тот публично осмеял ее.
"Лимонов назвал меня „губастой губошлепой дурой“, а чего в
этой жизни добился ты?" – иронично ответила Собчак литератору в своем аккаунте Twitter. Однако многие
пользователи не оценили юмор телеведущей и поняли этот твит буквально.
"Успехи в жизни, оказывается,это когда Лимонов про тебя
стебется (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да и кстати, кто тебе сказал, что быть "губастой губошлепой дурой" это какое то
достижение?", "И это предмет для гордости? Мдя...", "А что, обязательно нужно
чего-то добиться, чтобы тебя так назвали?" – писали пользователи в комментариях.
Другие же наоборот защищали Собчак. По мнению некоторых
фолловеров телеведущей, Лимонов повел себя недостойно, кто-то даже предположил,
что пожилой литератор выжил из ума.
"Российские мужчины, которые веками
руководили, в результате чего народ жил в нищете и бедности, а страна резко
отставала от ведущих стран, очень любят называть женщин дурами", "Старик совсем
из ума выжил", "На себя бы посмотрел, умник и красавец", "Он завидует Вашим
губам, подсознательно. Если бы у него были такие, он добился бы значительно
большего!"– отмечали поклонники Ксении.
Отметим, что были и те, кто отказался принимать чью-либо
сторону в этом конфликте. "Ксения, возможно он имел в виду, что вы просто много
говорите и порой не совсем по делу. Хотя он тоже специфический человек тут
конечно можно помериться у кого длиннее язык", "Лучше довольствоваться в жизни
малым, чем стать такой как Собчак! Лимоновым стать тоже не вариант, кстати. Я
бы назвал этот "дуэт" "2 изношенных и грязных сапога – пара", – цитирует
пользователей Сети .
Напомним, что выступая на YouTube-шоу "вДудь"
Эдуард Лимонов усомнился в интеллектуальном уровне Ксении Собчак. Литератор
назвал телеведущую "идиоткой", отметил, что "она ничего не знает, у нее уровень ПТУ", а также охарактеризовал, как
"губастую губошлепую дуру".