Компания Acer представила два новых ультрабука: Swift 5, заявленного в качестве самого легкого 15-дюймового ноутбука на рынке, вес которого не превышает 0,99 килограмма, и Swift 7, представленного как тончайший лэптоп в мире. Анонс новинок состоялся в рамках выставки IFA 2018, которая откроется в Берлине 31 августа.

Компания Acer представила два новых ультрабука: Swift 5, заявленного в качестве самого легкого 15-дюймового ноутбука на рынке, вес которого не превышает "0,99 килограмма", и Swift 7, представленного как тончайший лэптоп в мире. Анонс новинок состоялся в рамках выставки IFA 2018, которая откроется в Берлине 31 августа."Пятерку" оснастили экраном 15,6 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей, новейшими чипами Intel i5 и i7 8-го поколения (Whiskey Lake), объединяющими в себе центральный процессор и контроллер Wi-Fi c гигабитной пропускной способностью, модулями памяти объемом до 16 гигабайт и SSD-накопителями до 1 терабайта. Также предусмотрен сканер отпечатков пальцев, совместимый с системой биометрической идентификации Windows Hello.Swift 5Эту модель оценили в $1099, сообщает The Verge. Выйдет она не так скоро: в Европе релиз Swift 5 запланирован на ноябрь этого года, в США — на январь 2019-го.Swift 7У другой модели, Swift 7, толщина корпуса не превышает 10 мм, экран простирается "от края до края". Диагональ осталась прежней — 14 дюймов, но ширина рамок уменьшилась до 4,27 мм, а общие габариты устройства — на 15%.∎Acer начала продавать в России "самый тонкий ноутбук в мире" читайте такжеЕсть ли у ультрабука веб-камера, сказать сложно. Возможно, компания спрятала её под экран или разместила в клавиатуре, как поступила Huawei с Matebook X Pro. "Самый тонкий ноутбук" будет поставляться с чипами Intel Core i7 8-го поколения. Другие спецификации, а также цену и дату релиза в Acer уточнят позднее.