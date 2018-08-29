Резервные копии данных WhatsApp, которые с 12 ноября начнут сохраняться в Диске Google, не будут защищены технологией сквозного шифрования. Об этом сообщается на странице техподдержки компании.

Резервные копии данных WhatsApp, которые с 12 ноября начнут сохраняться в "Диске Google", не будут защищены технологией сквозного шифрования. Об этом сообщается на странице техподдержки компании.Принадлежащий Facebook мессенджер внедрил систему сквозного шифрования для всех видов коммуникаций (включая картинки, файлы, видео, голосовые данные и групповые чаты) в апреле 2016 года. Система WhatsApp основана на генерации уникальных ключей безопасности при помощи протокола Signal. Подлинность ключей проверяется на стороне пользователей, что гарантирует невозможность перехвата сообщений третьими лицами.Тем не менее, когда архивы пользовательских данных WhatsApp начнут сохраняться в файлохранилище Google, эти данные защищены не будут. "Важно: Резервная копия ваших сообщений и медиафайлов на Google Диске не защищена сквозным шифрованием WhatsApp", — предупредили разработчики. Пользователям, которые захотят воспользоваться новой функцией, рекомендуется защитить свою учетную запись Google надежным паролем и включить двухфаторную авторизацию.О партнерстве между WhatsApp и Google было объявлено несколько недель назад. В рамках соглашения резервные копии, сохраняемые в "Диске Google", не будут учитываться в квоте хранилища. Это означает, что пользователи смогут очень легко перейти на другой Android-смартфон или даже полностью сбросить накопитель своего устройства, не беспокоясь о переносе чатов, медиафайлов и других данных. При необходимости все данные будут восстановлены автоматически.Новая функция доступна только в Android-приложении на смартфоне, к которому подключен аккаунт Google. Версии WhatsApp для iOS нововведение не касается.∎WhatsApp договорился о бесплатном пространстве в Google Drive читайте такжеОднако бэкапы WhatsApp, которые не обновлялись дольше года, будут автоматически удалены из облака Google. По этой причине разработчики мессенджера рекомендуют создать резервную копию вручную до 30 октября.