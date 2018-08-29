Игрок оборонительной линии уругвайского клуба Бостон Ривер Рональд Араухо в самое ближайшее время может стать игроком одного из грандов испанской Примеры – каталонской Барселоны. Защитник пока выступал только в чемпионате Уругвая и играл за молодежную сборной.

Игрок оборонительной линии уругвайского клуба "Бостон Ривер" Рональд Араухо в самое ближайшее время может стать игроком одного из грандов испанской Примеры – каталонской "Барселоны". Защитник пока выступал только в чемпионате Уругвая и играл за молодежную сборной.Руководство клуба из столицы Каталонии готово выложить за 19-летнего футболиста 5 млн долларов, сообщает испанское издание As. Правда, на первых порах Араухо будет выступать за вторую команду каталонцев, выступающую в низшей лиге чемпионата Испании.