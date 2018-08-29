1 сентября в микрорайоне Юрьевец сразу два праздника. Помимо Дня знаний для жителей Юрьевца администрация Ленинского района совместно «БИОТУМом» и другими организациями и предприятиями, ..

1 сентября в микрорайоне Юрьевец сразу два праздника. Помимо Дня знаний для жителей Юрьевца администрация Ленинского района совместно «БИОТУМом» и другими организациями и предприятиями, находящимися на данной территории, подготовила развлекательную программу в рамках празднования Дня микрорайона.Основная площадка праздника будет находиться рядом со зданием администрации микрорайона по адресу - Институтский городок д.1. Подарком жителям от предприятия «БИОТУМ» и Владимирской шахматной Федерации станут сеансы одновременной игры в шахматы и шашки, принять участие в которых сможет любой желающий. Сеансерами выступят Бундина Людмила Александровна, депутат Совета народных депутатов г. Владимира, кандидат в мастера спорта по шахматам и Владимир Орешков, кандидат в мастера спорта по шашкам. По окончанию последней партии состоится торжественное награждением лучших игроков ценными призами, а грамоты от предприятия «БИОТУМ» и ВШФ получат все участники. Также в рамках праздника будет экспонирована фотовыставка «БИОТУМ: ДО И ПОСЛЕ», которая расскажет и покажет, как на месте бывших военных складов в кратчайшие сроки выросло современное инновационное предприятие по производству строительных материалов для дорожного и градостроительства, а мини подарком любителям необычных фотографий станут позитивные разговорные облачка для фотосессий, которые станут приятным дополнением к насыщенной программе праздника.Программа:11:00 — Детский городок (батуты, аттракционы, качели и т. д.) на площади у «Пятерочки» (ул. Ноябрьская. д.2б);12:00- Турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный Дню микрорайона на спортивной площадке МБОУ СОШ № 42;13:00 — Выставка техники ФГКУ «СПСЧ ФПС»;16:00 - Детская игровая программа «Игры нашего двора» у административного здания по адресу: Институтский городок, д.1; Сеансы одновременной игры в шахматы и шашки от предприятия «БИОТУМ»17:00 — «Родина, Россия, Русь» - чествование лучших жителей микрорайона, церемония открытия Доски Почета 2018;19:00 — «Дети-будущее России» - концертная программа, посвященная Дню Знаний;20:00 - «Горжусь тобой, мой край родной» концертная программа с участием лучших творческих коллективов города.Место проведения мероприятия: г. Владимир, микрорайон Юрьевец, ул. Институтский городок д.1Дата и время: 1 сентября 2018 г., сеансы игр в шахматы и шашки пройдут с 16:00 до 18:00