48-летний британец Льюис Пью успешно завершил уникальный экстремальный заплыв вдоль пролива Ла-Манш, который длился 49 дней. Пью успешно преодолел 560 километров. В ходе марафона британец совершил от 500 до 750 тысяч гребков и спал всего по четыре часа в сутки.

48-летний британец Льюис Пью успешно завершил уникальный экстремальный заплыв вдоль пролива Ла-Манш, который длился 49 дней. Пью успешно преодолел 560 километров. В ходе марафона британец совершил от 500 до 750 тысяч гребков и спал всего по четыре часа в сутки, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Свой заплыв Пью посвятил проблеме увеличения количества мусора, в частности, пластика в океанах. В сутки британец проплывал от 10 до 20 километров, ночуя на спасательной лодке, которая следовала за ним.Пью решился на экстремальный поступок, несмотря на то, что за 10 дней до старта врачи поставили ему диагноз "тендинит" (воспаление и дистрофия ткани сухожилия).Британец сказал, что чувствует себя изможденным и оголодавшим, однако нисколько не жалеет о совершенном поступке. Пью надеется, что его заплыв вдохновит других на подобные достижения.