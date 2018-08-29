Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Подрядчик отремонтирует булыжную мостовую на улице Дзержинского в Костроме на два месяца позже заявленного срока.
Как сообщают в пресс-службе городской администрации, работы завершатся 1 октября вместо 9 августа. На объект вышел подрядчик ООО «Дормострой». Специалисты уже сняли старые булыжные камни и бордюры, сделали основание из песка и щебня для новой кладки. На данный момент идет укладка самой мостовой.
Власти ограничили движение на участке от улицы Крестьянской до улицы Нижняя Дебря до 1 октября.