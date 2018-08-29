Поющая телеведущая уехала в Европу, чтобы отдохнуть и залечить душевные раны. Звезда вновь разочаровалась в мужчинах.

Поющая телеведущая уехала в Европу, чтобы отдохнуть изалечить душевные раны. Звезда вновь разочаровалась в мужчинах.В плотном графике между съемками "Дома-2" и "Замуж за Бузову"девушка нашла несколько свободных дней и отправилась во Францию. Знаменитость сообщила об этом в своем Instagram. Онаопубликовала фото самой себя на одной из площадей города на берегах Сены."Сбежала от плохих новостей и событий в Париж 👻с тем, кто всегда рядом, не обманет, никогда не предаст, и принимает меня🙏🏻(здесь орфографияи пунктуацияавтора сохранена.– Прим. ред.)", – написала артистка подснимком. Кто именно ранил сердце знаменитости остается только гадать, Ольгаупорно хранит молчание на этот счет.Некоторые поклонники полагают, что все дело в участнике "Дома-2"Романе Гриценко, который несколько лет добивался взаимности от телеведущей.Ольга с удовольствием принимала ухаживания молодого человека, но слишком близконе подпускала.Однако недавно стало известно, что Роман вступил в интимнуюсвязь с еще одной жительницей телестройки Ириной Пинчук. Узнав об этом, Ольгаразрыдалась прямо на лобном месте. Она расценила этот поступок какпредательство.Другие же не сомневаются, что речь идет о предполагаемомфиналисте шоу "Замуж за Бузову" Александре Гриневе. Который сразу сталнегласным фаворитом Бузовой. Именно ему телеведущая уделила больше всего времени на проекте.Как оказалось, красавчик оказался блогером, обучающимискусству обольщения. Он ведет закрытый Telegram-канал на котором делитсясвоими трофеями: видеозаписями секса с соблазненными им женщинами.Как утверждаетГринев, среди его побед не только официантки и танцовщицы, но даже любовницыолигархов. На него подписано более четырех тысяч человек, с которыми он делитсятонкостями пикапа.