Площадь горения травы в районе Кумженской рощи, на западе Ростова-на-Дону, возросла до 7,5 гектаров. Часть жителей Ростова-на-Дону осталась без света из-за пожара. На большей части территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Площадь горения травы в районе Кумженской рощи, на западе Ростова-на-Дону, возросла до 7,5 гектаров. Часть жителей Ростова-на-Дону осталась без света из-за пожара.Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС, угрозы распространения на населенные пункты и строения нет. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС привлечено 82 человека.Кумженская роща находится между реками Дон и Мертвый Донец на окраине города, рядом расположено садоводческое товарищество. На большей части территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.