Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» приглашает всех мам и пап преподать детям важный урок - урок сострадания. В какой бы класс ни пошёл ребёнок, родители надеются, его ждёт счастливая ..

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» приглашает всех мам и пап преподать детям важный урок - урок сострадания. В какой бы класс ни пошёл ребёнок, родители надеются, его ждёт счастливая жизнь, полная успехов. Не менее важно вырастить сына или дочь человеком.«АиФ. Доброе сердце» призывает мам и пап, бабушек и дедушек присоединиться к акции «Цветы жизни». Наверняка вы уже отложили деньги на самые красивые цветы к 1 сентября. Но можно в День знаний подарить любимому учителю один букет от класса, а сэкономленные средства передать для тяжелобольных детей-подопечных нашего фонда. В акции планируют принять участие школы большинства регионов России! Присоединяйтесь!Каждой школе фонд «АиФ. Доброе сердце» высылает буклет с историями и фото подопечных. Пусть дети сами решат, кому из нуждающихся в лечении сверстников помочь. В Ивановской области просим особое внимание обратить на историю четвероклассницы Вики Жижиной. Чтобы продолжать ходить в школу и заниматься любимыми танцами, девочке нужно срочно пройти лечение. 10 назад Вике поставили диагноз «муковисцидоз», и даже врачи были в растерянности – в Ивановской области это был единичный случай...Но семья рук не опустила. Мама Аня узнала всё возможное про коварную болезнь, выбила в региональном минздраве направление в столицу, где Вике подобрали качественное лечение. Сегодня девочка разъезжает по конкурсам со студией танца, хорошо учится, у неё много друзей. Всё это – настоящий родительский подвиг, учитывая, что живут Жижины скромно. Работает в семье один папа, сам инвалид по слуху. При этом препараты, которые подходят Вике, врачи рекомендуют, но государство не оплачивает. Деньги на покупку приходится искать родителям.Сейчас девочке жизненно необходимы препараты «Гианеб» и «Колистин». В её лёгких вновь поселилась синегнойная палочка – спутник муковисцидоза. Если инфекцию не убить, вскоре девочка не сможет нормально дышать...- Дочка нуждается в общении, - говорит мама Вики. – Бывает, Вика плохо себя чувствует, но всё равно идёт в школу. Она настоящий боец!Давайте поможем Вике продолжить борьбу за нормальную жизнь! «АиФ. Доброе сердце» в рамках акции «Цветы жизни» начинает сбор 1 705 571 руб. для лечения Вики Жижиной.