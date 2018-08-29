Депутат из Юрьев-Польского попал под суд за пьяную езду. Нетрезвым за рулем народного избранника ловили дважды.

Депутат из Юрьев-Польского попал под суд за пьяную езду. Нетрезвым за рулем народного избранника ловили дважды. 12 марта текущего года депутата остановили с признаками алкогольного опьянения в первый раз, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Спустя полтора месяца история повторилась. 27 апреля за рулем мужчину нашли в том же состоянии. От депутата разило алкоголем, а речь была затруднена. Суд принял решение взыскать со слуги народа 200 тысяч рублей с рассрочкой на 8 месяцев, а также запретил садиться за руль в течение 2 лет.