После скандала в семье юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко
интернет-детективы всерьез заинтересовались 29-летней помощницей артиста Татьяной
Брухуновой. Поговаривают, что молодая ассистентка много лет является его любовницей.
После скандала в семье юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко
интернет-детективы всерьез заинтересовались 29-летней помощницей артиста Татьяной
Брухуновой. Поговаривают, что молодая ассистентка много лет является его любовницей.
Социальные сети многое могут рассказать о своих обладателях.
Изо дня в день мы делимся мыслями, радостями и горестями в своих микроблогах, составляем
собственное жизнеописание, так сказать, ведем интимный дневник и выставляем его
на всеобщее обозрение.
Также и молодая зазноба Петросяна
по крупице
выдавала свои
секреты и фантазии. Она много лет писала в соцсетях послания к неназванному
любимому человеку, признавалась в любви и рассказывала об одолевающих ее страстях.
Внимательно присмотревшись к записям Татьяны, можно
отметить, что барышня она романтичная и, если точнее сказать, экзальтированная.
Ее статусы трогательны, чувственны и все про одно и тоже – любовь и страдания от
нее. "Было душно от жгучего света, а взгляды его – как лучи. Я только вздрогнула:
этот может меня приручить. Наклонился – он что-то скажет... От лица отхлынула
кровь. Пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей любовь", "Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот...
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот", – цитирует произведения Анны Ахматовой помощница артиста эстрады.
Также несложно заметить, что объект ее страсти несвободен.
"Нет на всей Земле хуже женщины, чем та, с кем вынуждена его делить…", "не
ревнует тот, у кого нет хоть бы капли надежды", "Стоят девчонки, стоят в
сторонке, платочки в руках теребят… Потому что на десять девчонок по
статистике: …один нормальный, но и он женат…", "Мужчины восхищаются девушками в
мини, а жен кутают о одеяла. Любят, но изменяют…", "Я не ревнивая… просто без
волос ей действительно лучше…", – делится сокровенным Татьяна. Об этом сообщает издание "Антенна Телесемь".
Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян и
Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам,
причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Девушка родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе с
актерами юмористического жанра. Брухунова работала на сайте, посвященном
Степаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.