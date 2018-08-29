После скандала в семье юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко интернет-детективы всерьез заинтересовались 29-летней помощницей артиста Татьяной Брухуновой. Поговаривают, что молодая ассистентка много лет является его любовницей.

После скандала в семье юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненкоинтернет-детективы всерьез заинтересовались 29-летней помощницей артиста ТатьянойБрухуновой. Поговаривают, что молодая ассистентка много лет является его любовницей.Социальные сети многое могут рассказать о своих обладателях.Изо дня в день мы делимся мыслями, радостями и горестями в своих микроблогах, составляемсобственное жизнеописание, так сказать, ведем интимный дневник и выставляем егона всеобщее обозрение.Также и молодая зазноба Петросянапо крупицевыдавала своисекреты и фантазии. Она много лет писала в соцсетях послания к неназванномулюбимому человеку, признавалась в любви и рассказывала об одолевающих ее страстях.Внимательно присмотревшись к записям Татьяны, можноотметить, что барышня она романтичная и, если точнее сказать, экзальтированная.Ее статусы трогательны, чувственны и все про одно и тоже – любовь и страдания отнее. "Было душно от жгучего света, а взгляды его – как лучи. Я только вздрогнула:этот может меня приручить. Наклонился – он что-то скажет... От лица отхлынулакровь. Пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей любовь", "Как забуду? Он вышел, шатаясь,Искривился мучительно рот...Я сбежала, перил не касаясь,Я бежала за ним до ворот", – цитирует произведения Анны Ахматовой помощница артиста эстрады.Также несложно заметить, что объект ее страсти несвободен."Нет на всей Земле хуже женщины, чем та, с кем вынуждена его делить…", "неревнует тот, у кого нет хоть бы капли надежды", "Стоят девчонки, стоят всторонке, платочки в руках теребят… Потому что на десять девчонок постатистике: …один нормальный, но и он женат…", "Мужчины восхищаются девушками вмини, а жен кутают о одеяла. Любят, но изменяют…", "Я не ревнивая… просто безволос ей действительно лучше…", – делится сокровенным Татьяна. Об этом сообщает издание "Антенна Телесемь".Напомним, 3 августа стало известно, что Евгений Петросян иЕлена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. По слухам,причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна Брухунова. Девушка родом из Тулы. Она выучилась на менеджера, однако нашла себя в работе сактерами юмористического жанра. Брухунова работала на сайте, посвященномСтепаненко, а потом переключилась на ее мужа, став его личным помощником.