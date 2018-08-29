Племянница экс‐сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Виктория рассказала о косвенных фактах его гибели. Несмотря на то, что у
женщины нет доказательств, она назвала ряд причин, натолкнувших
ее на эту мысль.
Племянница экс‐сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля
Виктория рассказала о косвенных фактах его гибели. Несмотря на то, что у
женщины нет доказательств, она назвала ряд причин, натолкнувших
ее на эту мысль.
Первым аргументом в
пользу своей версии родственница назвала тот факт, что уже полгода нет информации
о Скрипале. Его дочь Юлия еще весной обещала, что он свяжется с близкими после
того, как придет в себя.
Во-вторых, до сих пор
никто не видел фотографий экс-разведчика после отравления. Не дают на этот счет
комментариев и официальные лица.
Также Виктория отметила, что в СМИ появилась информация о том, что
Сергей Скрипаль не пользовался своей банковской картой после инцидента в
Солсбери. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть в связи с отсутствием прямых
доказательств пока нельзя.
Кроме того, женщине отказывают в визе после приглашений ряда
западных лидеров приехать в Великобританию и навестить дядю, передает телеканал
"". Настораживает и то, что дом в Солсбери обещали снести для уничтожения
остатков химического оружия, но он и ныне там.
По словам Виктории, странно себя ведет и дочь Скрипаля Юлия.
Девушка не отвечает на звонки. Все общение происходит только по ее инициативе. "У
Юли телефон работает, но она никому не отвечает. Она в Великобритании, знаю,
что она по утрам бегает и что доступ к средствам связи у нее есть", -
рассказала племянница Скрипаля.
Напомним, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были
отравлены в марте в британском городе Солсбери. Девушка после инцидента пришла
в себя, но о ее отце ничего не известно. Лондон возложил ответственность за
случившееся на Москву. Россия все обвинения отрицает.