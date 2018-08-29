Племянница экс‐сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о косвенных фактах его гибели. Несмотря на то, что у женщины нет доказательств, она назвала ряд причин, натолкнувших ее на эту мысль.

Племянница экс‐сотрудника ГРУ Сергея СкрипаляВиктория рассказала о косвенных фактах его гибели. Несмотря на то, что уженщины нет доказательств, она назвала ряд причин, натолкнувшихее на эту мысль.Первым аргументом впользу своей версии родственница назвала тот факт, что уже полгода нет информациио Скрипале. Его дочь Юлия еще весной обещала, что он свяжется с близкими послетого, как придет в себя.Во-вторых, до сих порникто не видел фотографий экс-разведчика после отравления. Не дают на этот счеткомментариев и официальные лица.Также Виктория отметила, что в СМИ появилась информация о том, чтоСергей Скрипаль не пользовался своей банковской картой после инцидента вСолсбери. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть в связи с отсутствием прямыхдоказательств пока нельзя.Кроме того, женщине отказывают в визе после приглашений рядазападных лидеров приехать в Великобританию и навестить дядю, передает телеканал"". Настораживает и то, что дом в Солсбери обещали снести для уничтоженияостатков химического оружия, но он и ныне там.По словам Виктории, странно себя ведет и дочь Скрипаля Юлия.Девушка не отвечает на звонки. Все общение происходит только по ее инициативе. "УЮли телефон работает, но она никому не отвечает. Она в Великобритании, знаю,что она по утрам бегает и что доступ к средствам связи у нее есть", -рассказала племянница Скрипаля.Напомним, бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былиотравлены в марте в британском городе Солсбери. Девушка после инцидента пришлав себя, но о ее отце ничего не известно. Лондон возложил ответственность заслучившееся на Москву. Россия все обвинения отрицает.