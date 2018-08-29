Ведущий хавбек футбольной сборной России и столичного ЦСКА Алана Дзагоев приступит к тренировкам вместе с клубом в конце первой декады сентября. Об этом сам футболист рассказал на своем официальном сайте. Травму игрок получил в игре за Суперкубок России против Локомотива.

Ведущий хавбек футбольной сборной России и столичного ЦСКА Алана Дзагоев приступит к тренировкам вместе с клубом в конце первой декады сентября. Об этом сам футболист рассказал на своем официальном сайте. Травму игрок получил в игре за Суперкубок России против "Локомотива"."Мое восстановление идет по плану, — цитирует Дзагоева его официальная страница в сети. – До 6 сентября я прохожу лечение в Германии. 8-9 сентября должен приступить к тренировкам в общей группе с командой".У полузащитника было диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени, которое он получил на 13-й минуте встречи "Локомотив" – ЦСКА (1:0, доп. время). Ранее Дзагоев получил травму и во время чемпионата мира за национальную команду.