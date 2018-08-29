В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. В мужской части соревнований серб Новак Джокович пробился во второй круг благодаря победе над венгром Мартоном Фучовичем.

В Нью-Йорке продолжается Открытый чемпионат США по теннису. В мужской части соревнований серб Новак Джокович пробился во второй круг благодаря победе над венгром Мартоном Фучовичем.Джокович, имеющий шестой номер посева на турнире, не без труда обыграл 41 ракетку US Open по итогам четырех сетов. Итоговый счет 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Матч продолжался 3 часа 1 минуту. Следующим соперником Джоковича станет американец Теннис Сандгрен. Ранее соперники встречались один раз. На "Уимблдоне"-2018 сильнее был серб.Напомним, что Джокович является двукратным чемпионом Открытого чемпионата США.