Синоптики прогнозируют усиление ветра и проливной дождь

Синоптики прогнозируют усиление ветра и проливной дождьВ МЧС начали рассылку экстренных смс-сообщений. Сотрудники ведомства предупреждают владимирцев: 30 августа в городе будет бушевать гроза.Синоптики также прогнозируют усиление ветра до 18 метров в секунду. Во Владимире пройдет ливень. При этом температура воздуха поднимется до +27 градусов. Это на 10 градусов больше климатической нормы для этого времени года.Спасатели просят жителей при возможности отказаться от поездок на личном транспорте, не оставлять машины под большими деревьями и закрывать окна. Возможно возникновение ЧС, связанных с обрывом линий связи.