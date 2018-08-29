Партийный проект ЕР Безопасные дороги запускает региональную акцию Дорога к школе. Партийцы займутся выявлением опасных для детей участков дорог по направлению к учебным заведениям, а также проверят наличие соответствующих дорожных знаков, разметки и пешеходных переходов, заявил координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

Партийный проект "ЕР" "Безопасныедороги" запускает региональную акцию "Дорога к школе". Партийцызаймутся выявлением опасных для детей участков дорог по направлению к учебнымзаведениям, а также проверят наличие соответствующих дорожных знаков,разметки и пешеходных переходов, заявил координатор партпроекта, зампредкомитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.Парламентарий рассказал, что в рамках акции партийцывыяснят мнения и предложения родителей школьников относительно повышениябезопасности передвижения ребенка между домом и учебным заведением.Бидонько также отметил, что активисты партийного проектапроведут выездные проверки состояния пешеходных переходов в непосредственнойблизости от образовательных организаций. "В ходе мониторинга в регионахпланируется проверить около 700 проблемных участков. Акция уже сталаежегодной", – подчеркнул парламентарий.По итогам проверки единороссы подготовятпредложения к органам власти в регионах по повышению безопасности детей наопасных дорожных участках.Координатор партийного проекта "Безопасные дороги"назвал детский дорожно-транспортный травматизм одной из главных проблемроссийского общества. По его словам, основная причина подобных несчастныхслучаев – отсутствие культуры поведения на дорогах и несоблюдение правилдорожного движения. Это касается не только водителей транспортных средств, но идетей, посетовал законодатель. Он уверен, что необходимо с ранних летпрививать ребенку знания по безопасности дорожного движения и соответствующиенавыки, проводить разъяснительную работу среди водителей.Партпроект "Единой России" "Безопасныедороги" направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий,сохранение жизни и здоровья граждан, помощь в совершенствованиинормативно-правовой базы по повышению безопасности на дорогах и содействиеФедеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013– 2020 годах".Активисты осуществляют мониторинг качества дорожногополотна, состояния пешеходных переходов в субъектах Федерации, а такжепринимают участие в мероприятиях по повышению дисциплины водителей. Кроме того,единороссы проводят уроки безопасности дорожного движения, контролируютрасследование крупных дорожно-транспортных происшествий.