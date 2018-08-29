Партийный проект ЕР Безопасные
дороги запускает региональную акцию Дорога к школе. Партийцы
займутся выявлением опасных для детей участков дорог по направлению к учебным
заведениям, а также проверят наличие соответствующих дорожных знаков,
разметки и пешеходных переходов, заявил координатор партпроекта, зампред
комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.
Партийный проект "ЕР" "Безопасные
дороги" запускает региональную акцию "Дорога к школе". Партийцы
займутся выявлением опасных для детей участков дорог по направлению к учебным
заведениям, а также проверят наличие соответствующих дорожных знаков,
разметки и пешеходных переходов, заявил координатор партпроекта, зампред
комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.
Парламентарий рассказал, что в рамках акции партийцы
выяснят мнения и предложения родителей школьников относительно повышения
безопасности передвижения ребенка между домом и учебным заведением.
Бидонько также отметил, что активисты партийного проекта
проведут выездные проверки состояния пешеходных переходов в непосредственной
близости от образовательных организаций. "В ходе мониторинга в регионах
планируется проверить около 700 проблемных участков. Акция уже стала
ежегодной", – подчеркнул парламентарий.
По итогам проверки единороссы подготовят
предложения к органам власти в регионах по повышению безопасности детей на
опасных дорожных участках.
Координатор партийного проекта "Безопасные дороги"
назвал детский дорожно-транспортный травматизм одной из главных проблем
российского общества. По его словам, основная причина подобных несчастных
случаев – отсутствие культуры поведения на дорогах и несоблюдение правил
дорожного движения. Это касается не только водителей транспортных средств, но и
детей, посетовал законодатель. Он уверен, что необходимо с ранних лет
прививать ребенку знания по безопасности дорожного движения и соответствующие
навыки, проводить разъяснительную работу среди водителей.
Партпроект "Единой России" "Безопасные
дороги" направлен на сокращение числа дорожно-транспортных происшествий,
сохранение жизни и здоровья граждан, помощь в совершенствовании
нормативно-правовой базы по повышению безопасности на дорогах и содействие
Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013
– 2020 годах".
Активисты осуществляют мониторинг качества дорожного
полотна, состояния пешеходных переходов в субъектах Федерации, а также
принимают участие в мероприятиях по повышению дисциплины водителей. Кроме того,
единороссы проводят уроки безопасности дорожного движения, контролируют
расследование крупных дорожно-транспортных происшествий.