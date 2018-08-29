Несостоявшаяся невестка известной актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер знакомит зрителей программы Андрей Малахов. Прямой эфира со своим новым молодым человеком. Только почему Лидия Федосеева-Шукшина не пустила ее на порог с новым избранником?

Несостоявшаяся невестка известной актрисы Марии Шукшиной Фрейя Зильбер знакомит зрителей программы "Андрей Малахов. Прямой эфира" со своим новым молодым человеком. Только почему Лидия Федосеева-Шукшина не пустила ее на порог с новым избранником?В студии Андрея Малахова Фрейя рассказала, что получила от звездной семьи первые деньги – семья Марии согласилась перечислять ей 7 тысяч рублей в качестве алиментов. Маленькому Марку уже три месяца, но ни его отец Макар Касаткин, ни его бабушка Мария Шукшина, так и не нашли времени познакомиться с малышом, а прабабушка Лидия Федосеева-Шукшина не пустила Фрейю на порог.В настоящее время Фрейя строит отношения с новым парнем, пытаясь забыть Макара. Это молодой блогер Никита Малина, который готов воспитывать сына Фрейю как родного.Среди гостей студии были супруга Николая Караченцова Людмила Поргина, ведущая Алла Довлатова, шоумен Тигран Салибеков и многие другие. Все они пытались разобраться в семейных раскладах Шукшиных и понять, как лучше молоденькой девушке Фрейя растить наследника.Фрейя рассказала, что ребенок растет не по дням, а по часам: он крупный и ростом в отца. Поэтому она рада, что иногда мальчика носит на руках ее новый парень-качок, с которым они познакомились в Интернете. После знакомства с новым папой правнука Василия Шукшина в студии развернулась горячая дискуссия, способны ли эти двое "одноклеточных" быть адекватными родителями.Позицию семьи Шукшиных в этом вопросе озвучила в студии Ольга Шукшина – дочь Лидии Николаевны, сестра Маши. Она напомнила о просьбе Маши после признания отцовства не устраивать из этой истории шоу. Сама она в ужасе от мысли, что внука Василия Макаровича будет воспитывать такой человек, как Никита.Из каких денег Фрейя оплачивает квартиру, в которой сейчас живет, способен ли Никита содержать женщину с ребенком, и правда ли, что Макара потянуло к Фрейе с наркотиков, а Никиту – с анаболиков — ответы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".