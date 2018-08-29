Совет директоров ПАО Аэрофлот избрал Виталия Савельева генеральным директором еще на 5 лет. Благодаря усилиям Виталия Савельева были приняты важные поправки в Воздушный кодекс РФ, а компания стала крупнейшим эксплуатантом современной российской авиатехники.

Совет директоров ПАО "Аэрофлот" избрал Виталия Савельева генеральным директором еще на 5 лет. Заседание состоялось под председательством Михаила Полубояринова на основании директивы правительства РФ.Впервые Виталий Савельев возглавил "Аэрофлот" 10 апреля 2009 года. На тот момент это была компания регионального уровня с пассажиропотоком 8,6 миллиона человек (с учетом двух дочерних компаний — 11,1 миллиона человек). В международном рейтинге авиакомпаний "Аэрофлот" вместе с "дочками" занимал 68-е место.В 2010 году президент РФ поставил перед Виталием Савельевым задачу сформировать первый в России полноценный авиационный холдинг. Государство передало под управление "Аэрофлота" ряд региональных авиакомпаний. С этих активов началось построение группы "Аэрофлот". В итоге преобразований в нее вошли вторая на данный момент крупнейшая авиакомпания страны "Россия" (основанная на базе региональной авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга, "Донавиа" и "Оренбургских авиалиний"), низкобюджетная авиакомпания "Победа" и дальневосточная авиакомпания "Аврора" (создана на базе авиаперевозчиков "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа").Настоящим прорывом стало создание первого в истории России классического лоукостера — авиакомпании "Победа". Благодаря усилиям Виталия Савельева были приняты важные поправки в Воздушный кодекс РФ: введены невозвратные билеты, платный провоз багажа, возможность нанимать пилотов из иностранных государств, введение "черных списков" деструктивных авиапассажиров. Именно эти изменения позволили гармонизировать российское воздушное законодательство и сделали возможным развитие лоукост-перевозок в России."Победа" выполнила свой первый рейс 1 декабря 2014 года. Она оказала колоссальное влияние на доступность авиаперелетов для жителей страны: за первые два года ее работы более миллиона человек впервые смогли позволить себе путешествие на самолете. С начала полетов российский лоукостер перевез уже более 15 миллионов человек.В 2011 году Виталий Савельев представил президенту РФ стратегию развития группы "Аэрофлот" до 2025 года. Главной задачей стало возвращение в число крупнейших авиакомпаний мира, в элиту мировой гражданской авиации. К 2025 году группа "Аэрофлот" должна была войти в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиахолдингов.Эти цели были выполнены с существенным опережением. Уже в 2017 году "Аэрофлот" официально вошел в глобальный топ-20 и европейский топ-5 (среди традиционных перевозчиков). В 2018 году устойчивые позиции российского авиахолдинга в двадцатке сильнейших подтвердили два ключевых отраслевых издания — Flight Airline Business и Air Transport World. Пассажиропоток "Аэрофлота" многократно возрос — с 8,6 миллиона человек в 2009 году до 32,8 миллиона человек в 2017 году. А с учетом дочерних авиакомпаний за прошедший год перевезено 50,1 миллиона человек — это рекордный показатель новейшего времени.Сегодня бренд "Аэрофлота" второй год подряд признается самым узнаваемым среди авиакомпаний мира в рейтинге ведущего международного агентства по оценке брендов Brand Finance. Стоимость бренда стабильно растет и сейчас составляет 1 миллиард 429 миллионов долларов."Аэрофлот" признанный премиальный перевозчик. Качество его сервиса отмечено рейтингами "четыре звезды" британского агентства Skytrax и "пять звезд" американской ассоциации APEX. "Аэрофлот" является лауреатом самых престижных международных премий: он семь раз признавался "Лучшей авиакомпанией Восточной Европы" по версии Skytrax и дважды "Любимой иностранной авиакомпанией в Китае" по версии Flyer Award. Ведущий российский перевозчик был назван "Лидирующим авиационным брендом мира" по результатам вручения "туристического Оскара" World Travel Awards 2017.При Виталии Савельеве "Аэрофлот" стал крупнейшим эксплуатантом современной российской авиатехники. В парке компании 50 самолетов новейшего поколения Sukhoi Superjet 100. В ближайшие годы ожидается поставка 50 лайнеров МС-21. Кроме этого "Аэрофлот" рассматривает возможность дополнительного увеличения парка самолетами отечественного производства."Аэрофлот" намерен укреплять свои позиции в статусе глобального лидера. Виталий Савельев и менеджмент компании подготовили обновленную стратегию развития группы "Аэрофлот" до 2023 года, которая будет в ближайшее время представлена президенту РФ Владимиру Путину.