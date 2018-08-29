Московские сотрудники СК проводят доследственную проверку по факту гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана, 29 августа выпавшего из окна дома на улице Серафимовича, более известного как Дом на набережной.

Московские сотрудники СК проводят доследственную проверку по факту гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана, 29 августа выпавшего из окна дома на улице Серафимовича, более известного как Дом на набережной.Как передает ТАСС, об этом сообщила средствам массовой информации представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.По ее словам, тело 61-летнего мужчины обнаружили у подножия дома местные жители.Де Куман был гражданином Бельгии. В Москве с лета 2017 года он снимал 3-комнатную квартиру на улице Серафимовича и проживал там один. Его семья была за границей.По словам его водителя, он привез своего шефа домой. Тот забежал в квартиру, чтобы потом ехать дальше, и внезапно выпал из окна 9-го этажа.В компании подтвердили гибель своего вице-президента, отметив, что шокированы случившимся.Топ-менеджер Новолипецкого металлургического комбината специализировался на научных исследованиях, связанных с усовершенствованием металлургических процессов и разработкой продукции для автомобилестроения, энергетического комплекса, машиностроения, строительной индустрии.Группа НЛМК— международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы — Новолипецкий металлургический комбинат — первый по величине металлургический комбинат в России.