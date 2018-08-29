В Испании участник забега с гигантскими мячами получил тяжелые травмы, так что его пришлось эвакуировать на вертолете в госпиталь Мадрида, где он находится по сей день. Очевидец снял инцидент на видео.

В Испании участник забега с гигантскими мячами получил тяжелые травмы, так что его пришлось эвакуировать на вертолете в госпиталь Мадрида, где он находится по сей день. Очевидец снял инцидент на видео.#Boloencierro en Mataelpino. La organización dió todas las indicaciones antes de "soltar" la bola. Mala suerte del corredor que le ha pillado en el rebote y no le ha dado tiempo a tirarse al suelo. Espero una pronta recuperación. pic.twitter.com/V2ZSejEsIy— David Fernandez (@davidfcrespo) August 26, 2018Гонки с мячами сменили в Матаэльпино традиционные забеги с быками — последние посчитали слишком травмоопасными для участников. Теперь по склону запускают мячи из полиэстера разной величины: на первом этапе они едва достают до пояса взрослого человека, а в последнем забеге по ведущей вниз улице со скоростью 30 км/ч несется 250-килограммовая махина, оттолкнуть которую представляется маловероятным. Дистанция составляет 500 метров, и от желающих попытать счастья уже восьмой год нет отбоя.В прошлом году этот снаряд отправил в больницу нерасторопного мужчину — врачи были вынуждены ввести его в состояние искусственной комы, на сей раз многочисленные травмы получил 29-летний турист, которого мяч буквально вмял в ограждение. После оказания помощи в местной больнице, 27 августа его в тяжелом состоянии доставили на вертолете в Мадрид.Мэр Матаэльпино назвал поведение пострадавшего легкомысленным и безалаберным, обратив внимание на то, что молодой человек не соблюдал правил и не оглядывался, как это делают все участники.