Принятие законопроекта о совершенствовании пенсионной
системы должно быть увязано с защитой прав работников предпенсионного возраста.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соответствующий вопрос будет
обсуждаться на Охотном Ряду в ходе ближайшего заседания тематической рабочей
группы.
Принятие законопроекта о совершенствовании пенсионной
системы должно быть увязано с защитой прав работников предпенсионного возраста.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соответствующий вопрос будет
обсуждаться на Охотном Ряду в ходе ближайшего заседания тематической рабочей
группы.
"Поставленная Президентом задача о принятии одновременно с
законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта,
защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесения
поправок в Трудовой, Административный и Уголовный Кодексы", – пояснил Володин.
По словам спикера, для этого потребуется активная совместная
работа профильных комитетов нижней палаты, а также правительства. "Со своей
стороны, 31 августа в рамках рабочей группы, созданной по итогам парламентско –
общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, мы
планируем рассмотреть эти вопросы", – добавил законодатель.
Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа,
обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Глава
государства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок. По словам главы
государства, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Кроме
того, президент предложил ввести административную или даже уголовную
ответственность для тех работодателей, которые уволят работников
предпенсионного возраста.
Озвученные главой государства поправки сделают
законопроект о пенсионной системе максимально справедливым для граждан, отметил
Вячеслав Володин. По словам спикера, глава государства выносит на первый план
реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров.
Напомним, 19 июля законопроект о совершенствовании
пенсионной системе был принят Госдумой в первом чтении. Сбор поправок ко
второму чтению нормативно-правового акта продлится до конца сентября.
Нижняя
палата инициировала широкое общественное обсуждение законопроекта и провела 21
августа тематические парламентские слушания. Одним из итогов дискуссии стало
создание специальной рабочей группы, которая занялась обсуждением мер по
улучшению пенсионного законодательства. Ее возглавила вице-спикер Ольга
Тимофеева.
Помимо законодателей, в состав нового органа вошли
представители правительства, Счетной палаты, профсоюзов, экспертного, делового
и научного сообществ, Общественной палаты России. Вячеслав Володин предложил,
не откладывая, приступить к обсуждению и анализу предложений, которые
прозвучали в ходе слушаний. Первое заседание рабочей группы состоится в
ближайшую пятницу – 31 августа.