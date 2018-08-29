Принятие законопроекта о совершенствовании пенсионной системы должно быть увязано с защитой прав работников предпенсионного возраста. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соответствующий вопрос будет обсуждаться на Охотном Ряду в ходе ближайшего заседания тематической рабочей группы.

Принятие законопроекта о совершенствовании пенсионнойсистемы должно быть увязано с защитой прав работников предпенсионного возраста.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соответствующий вопрос будетобсуждаться на Охотном Ряду в ходе ближайшего заседания тематической рабочейгруппы."Поставленная Президентом задача о принятии одновременно сзаконопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта,защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесенияпоправок в Трудовой, Административный и Уголовный Кодексы", – пояснил Володин.По словам спикера, для этого потребуется активная совместнаяработа профильных комитетов нижней палаты, а также правительства. "Со своейстороны, 31 августа в рамках рабочей группы, созданной по итогам парламентско –общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, мыпланируем рассмотреть эти вопросы", – добавил законодатель.Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа,обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Главагосударства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок. По словам главыгосударства, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Крометого, президент предложил ввести административную или даже уголовнуюответственность для тех работодателей, которые уволят работниковпредпенсионного возраста.Озвученные главой государства поправки сделаютзаконопроект о пенсионной системе максимально справедливым для граждан, отметилВячеслав Володин. По словам спикера, глава государства выносит на первый планреальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров.Напомним, 19 июля законопроект о совершенствованиипенсионной системе был принят Госдумой в первом чтении. Сбор поправок ковторому чтению нормативно-правового акта продлится до конца сентября.Нижняяпалата инициировала широкое общественное обсуждение законопроекта и провела 21августа тематические парламентские слушания. Одним из итогов дискуссии сталосоздание специальной рабочей группы, которая занялась обсуждением мер поулучшению пенсионного законодательства. Ее возглавила вице-спикер ОльгаТимофеева.Помимо законодателей, в состав нового органа вошлипредставители правительства, Счетной палаты, профсоюзов, экспертного, деловогои научного сообществ, Общественной палаты России. Вячеслав Володин предложил,не откладывая, приступить к обсуждению и анализу предложений, которыепрозвучали в ходе слушаний. Первое заседание рабочей группы состоится вближайшую пятницу – 31 августа.