Американский сенатор Джон Маккейн, умерший на 82-м году жизни от опухоли мозга, заранее спланировал собственные похороны и выбрал людей, которые понесут гроб с его телом на мемориальную службу в кафедральный собор Вашингтона 1 сентября.

Американский сенатор Джон Маккейн, умерший на 82-м году жизни от опухоли мозга, заранее спланировал собственные похороны и выбрал людей, которые понесут гроб с его телом на мемориальную службу в кафедральный собор Вашингтона 1 сентября.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало издание "Политико", отметив, что среди этих людей — российский журналист Владимир Кара-Мурза-младший.Кроме него, гроб с останками политика будут нести экс- вице- президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ от штата Висконсин Расс Файнголд, бывший глава Пентагона Уильям Коэн, а также несколько друзей Маккейна, среди которых актер Уоррен Битти.По словам Кара-Мурзы-младшего свою просьбу Маккейн передал ему через общего знакомого и он, согласился, несмотря на то, что по словам журналиста, "это будет самая разрывающая сердце честь, которую только можно представить".Сенатор Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа в возрасте 81 года. Днем ранее его семья распространила заявление, в котором сообщалось, что политик решил прекратить лечение в связи с необратимым развитием заболевания. Его похороны состоятся 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, в штате Мэриленд, которую Маккейн окончил в 1958 году.