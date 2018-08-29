Скандально известная балерина Анастасия Волочкова вновь эпатировала публику. Артистка выбрала неудачный наряд для похода в церковь.

Скандально известнаябалерина Анастасия Волочкова вновь эпатировала публику. Артистка выбраланеудачный наряд для похода в церковь.Анастасия – женщина,которая не сомневается в своей сногсшибательности и красоте, поэтому она, нестесняясь, демонстрирует все, чем ее наградила природа. Будь это курорт, походв модный бутик или судебное слушание – бывшая прима Большого театра всегда предстаетв нарочито сексуальном образе.Даже планируя поход в храм, знаменитаябалерина не смогла удержаться и добавила немного пикантности в свой внешнийвид. Она выбрала пестрое платье в пол с открытыми плечами и огромным декольте допупа.В церкви Волочкова сделаланесколько снимков себя любимой о опубликовала их в Instagram. "Поздравляю всехправославных с Праздником Успения Пресвятой Богородицы.🙏🏻 Мира и добра вашим семьям и домам. Счастья,любви и добродетели.🙏🏻 У нас прекрасный Никольский храм в поселке. Столько в немтишины и благодати... (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасияв комментариях под фотографиями.Однако пользователи Сети неоценили стараний звезды и раскритиковали ее наряд, который, по мнению интернет-общественности,оскорбителен и неуместен в святом месте. "Она ***. Или специально так делает. С голымиплечами и сиськами на пузе... за одно как ты над верой издеваешься в аду горетьбудешь", "Эти ужасные и обвисшие сиськи! 😂хоть бы лифчик одевала бы. Жесть", "Богомоленнаянаша(( с голыми сиськами.зато в платке...пьфу", "Блины надо было собратьв бюстгальтер, если Вы вообще в курсе о таком предмете женского белья", "Зачемдемонстрировать себя в храме на фоне икон? В храм мы идем со своимимыслями...Думаю, Насте ни к чему показывать у иконостаса...как то не по вере...","как можно зайти в церковь с грудью нараспашку .Это вызов какой то чтоли","Голова прикрыта, а тити разлетелись. Подходящий наряд", – писаливозмущенные комментаторы.