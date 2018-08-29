Скандально известная
балерина Анастасия Волочкова вновь эпатировала публику. Артистка выбрала
неудачный наряд для похода в церковь.
Скандально известная
балерина Анастасия Волочкова вновь эпатировала публику. Артистка выбрала
неудачный наряд для похода в церковь.
Анастасия – женщина,
которая не сомневается в своей сногсшибательности и красоте, поэтому она, не
стесняясь, демонстрирует все, чем ее наградила природа. Будь это курорт, поход
в модный бутик или судебное слушание – бывшая прима Большого театра всегда предстает
в нарочито сексуальном образе.
Даже планируя поход в храм, знаменитая
балерина не смогла удержаться и добавила немного пикантности в свой внешний
вид. Она выбрала пестрое платье в пол с открытыми плечами и огромным декольте до
пупа.
В церкви Волочкова сделала
несколько снимков себя любимой о опубликовала их в Instagram. "Поздравляю всех
православных с Праздником Успения Пресвятой Богородицы.🙏🏻 Мира и добра вашим семьям и домам. Счастья,
любви и добродетели.🙏🏻 У нас прекрасный Никольский храм в поселке. Столько в нем
тишины и благодати... (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия
в комментариях под фотографиями.
Однако пользователи Сети не
оценили стараний звезды и раскритиковали ее наряд, который, по мнению интернет-общественности,
оскорбителен и неуместен в святом месте. "Она ***. Или специально так делает. С голыми
плечами и сиськами на пузе... за одно как ты над верой издеваешься в аду гореть
будешь", "Эти ужасные и обвисшие сиськи! 😂хоть бы лифчик одевала бы. Жесть", "Богомоленная
наша(( с голыми сиськами.зато в платке...пьфу", "Блины надо было собрать
в бюстгальтер, если Вы вообще в курсе о таком предмете женского белья", "Зачем
демонстрировать себя в храме на фоне икон? В храм мы идем со своими
мыслями...Думаю, Насте ни к чему показывать у иконостаса...как то не по вере...",
"как можно зайти в церковь с грудью нараспашку .Это вызов какой то чтоли",
"Голова прикрыта, а тити разлетелись. Подходящий наряд", – писали
возмущенные комментаторы.