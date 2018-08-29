Ведущий голкипер футбольной сборной России и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт со своим клубом. Соглашение вратаря национальной команды с красно-синими рассчитано до окончания сезона 2021-2022 годов.

Ведущий голкипер футбольной сборной России и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт со своим клубом. Соглашение вратаря национальной команды с "красно-синими" рассчитано до окончания сезона 2021-2022 годов.Подписание нового соглашения прошло в офисе армейского клуба, со стороны которого свою подпись поставил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, сообщает официальный сайт армейцев. Акинфеев – воспитанник армейской ДЮСШ, в которой он занимался с 4 лет. За основной состав ПФК ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году.