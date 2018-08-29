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<a href="http://33live.ru/novosti/29-08-2018-ivan-petuxov-stal-novym-direktorom-departamenta-lesnogo-xozyajstva.html" target="_blank">Иван Петухов стал новым директором департамента лесного хозяйства</a> - Решение о его назначении приняли Глава Рослесхоза Иван Валентик и губернатор Владимирской области Светлана Орлова