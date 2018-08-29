Решение о его назначении приняли Глава Рослесхоза Иван Валентик и губернатор Владимирской области Светлана Орлова
Решение о его назначении приняли Глава Рослесхоза Иван Валентик и губернатор Владимирской области Светлана Орлова
Бывший начальник управления делами и правового обеспечения Рослесхоза Иван Петухов стал новым директором департамента лесного хозяйства во Владимирской области.
Информация о назначении появилась на официальном сайте Федерального агентства лесного хозяйства. Петухова утвердили в должности Глава Рослесхоза Иван Валентик и губернатор Светлана Орлова
. По всей видимости, решение принимали в срочном порядке из-за лесных пожаров в Петушинском районе.
Напомним, что должность была вакантна с января этого года. Тогда директор Альберт Андреев покинул Белый дом.