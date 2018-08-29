Об этом рассказал заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев

Об этом рассказал заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр ТрутневИз-за июньско-июльской засухи во Владимирской области неурожай зерновых культур. При этом срыва сроков полевых работ нет.Об этом рассказал заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев. В большей степени пострадали южные районы региона. В 2017 году в Меленковском собрали 24 центнера с гектара, в этом - только 14.На 27 августа во Владимирской области убрали около 70% зерновых культур. Урожайность составила 24 центнера с гектара (в 2017 году - 32,1).Из-за сильной засухи не пострадали только картофельные поля и корма для животных.