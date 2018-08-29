Состояние Виктории Лебедевой ухудшилось. Солистка Пермского
театра оперы и балета попала в больницу после избиения коллекторами.
Состояние Виктории Лебедевой ухудшилось. Солистка Пермского
театра оперы и балета попала в больницу после избиения коллекторами.
Напали на оперную певицу в середине августа. После того, как
на Викторию Лебедеву набросился с кулаками здоровенный мужчина, артистке
пришлось лечиться амбулаторно. Однако певице внезапно стало хуже, ей пришлось
лечь в больницу.
Оперная дива пострадала за чужие долги. 15 августа в дверь
Лебедевой постучался мужчина и потребовал позвать некую Светлану. Певица
открыла дверь и пыталась объяснить, что незваный гость ошибся адресом.
Однако мужчина, который оказался коллектором, не желал
ничего слушать – решив, что Виктория и есть должница, и начал ей угрожать. Он
требовал показать паспорт, доказать, что певица – не Светлана. Виктория тоже не
сдержалась и ответила весьма эмоционально. В ответ визитер пообещал приходить в
гости каждый день.
Коллектор, в конце концов, ушел. Но Виктория побежала за
ним, снимая коллектора на видео. Она требовала, чтобы мужчина остановился и
дождался наряда полиции, который уже вызвала. Когда же певица догнала мужчину,
тот набросился на нее с кулаками, пишет Ura.ru. В отношении 37-летнего жителя Перми заведено
административное дело о нанесении побоев.
Ранее Dni.Ru писали о том, как в Екатеринбурге коллекторы пообещали заразить детей СПИДом, если их отец не погасит взятый в банке кредит. Собиратели долгов идут на все, лишь бы заставить мужчину заплатить. Юристы отмечают, что "выбивание долгов" в России выходит за рамки закона. Одна только угроза заражения детей тянет на статью Уголовного кодекса. Семья написала заявление в правоохранительные органы.