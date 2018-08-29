Состояние Виктории Лебедевой ухудшилось. Солистка Пермского театра оперы и балета попала в больницу после избиения коллекторами.

Состояние Виктории Лебедевой ухудшилось. Солистка Пермскоготеатра оперы и балета попала в больницу после избиения коллекторами.Напали на оперную певицу в середине августа. После того, какна Викторию Лебедеву набросился с кулаками здоровенный мужчина, артисткепришлось лечиться амбулаторно. Однако певице внезапно стало хуже, ей пришлосьлечь в больницу.Оперная дива пострадала за чужие долги. 15 августа в дверьЛебедевой постучался мужчина и потребовал позвать некую Светлану. Певицаоткрыла дверь и пыталась объяснить, что незваный гость ошибся адресом.Однако мужчина, который оказался коллектором, не желалничего слушать – решив, что Виктория и есть должница, и начал ей угрожать. Онтребовал показать паспорт, доказать, что певица – не Светлана. Виктория тоже несдержалась и ответила весьма эмоционально. В ответ визитер пообещал приходить вгости каждый день.Коллектор, в конце концов, ушел. Но Виктория побежала заним, снимая коллектора на видео. Она требовала, чтобы мужчина остановился идождался наряда полиции, который уже вызвала. Когда же певица догнала мужчину,тот набросился на нее с кулаками, пишет Ura.ru. В отношении 37-летнего жителя Перми заведеноадминистративное дело о нанесении побоев.Ранее Dni.Ru писали о том, как в Екатеринбурге коллекторы пообещали заразить детей СПИДом, если их отец не погасит взятый в банке кредит. Собиратели долгов идут на все, лишь бы заставить мужчину заплатить. Юристы отмечают, что "выбивание долгов" в России выходит за рамки закона. Одна только угроза заражения детей тянет на статью Уголовного кодекса. Семья написала заявление в правоохранительные органы.