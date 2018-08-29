Помощница юмориста Татьяна Брухунова поделилась в Сети секретами
соблазнения. Еще в восемь лет назад девушка рассуждала, как умудренная опытом
женщина.
Помощница юмориста Татьяна Брухунова поделилась в Сети секретами
соблазнения. Еще в восемь лет назад девушка рассуждала, как умудренная опытом
женщина.
Будучи в то время лишь поклонницей Евгения
Петросяна, Татьяна активно раздавала подругам советы на интимные темы. В
частности, в 21 год она уверенно заявила, что сильной и равноправной женщину
наравне с мужчиной сделала жизнь.
На вопрос о том, как приручить мужчину,
Брухунова со знанием дела ответила, что "искренним чувством и терпением". Также она подчеркнула, что
и сейчас есть представительницы прекрасного пола, готовые идти за любимым и в
огонь, и в воду, передает сайт "Комсомольская правда".
"Самая красивая
женщина – это любящая женщина!", – добавила девушка. При этом помощница сатирика
уверена, что любви с первого взгляда не существует. По мнению Татьяны, таким
образом может возникнуть только симпатия.
Как
писали Dni.Ru, Брухунова много лет писала в соцсетях послания к неназванному
любимому человеку, признавалась в любви и рассказывала об одолевающих ее
страстях. Ее статусы – довольно трогательны и чувственны.
Напомним, 3 августа
стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться. По
слухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя Татьяна
Брухунова. Поговаривают, что она много лет является его любовницей.