Помощница юмориста Татьяна Брухунова поделилась в Сети секретами соблазнения. Еще в восемь лет назад девушка рассуждала, как умудренная опытом женщина.

Помощница юмориста Татьяна Брухунова поделилась в Сети секретамисоблазнения. Еще в восемь лет назад девушка рассуждала, как умудренная опытомженщина.Будучи в то время лишь поклонницей ЕвгенияПетросяна, Татьяна активно раздавала подругам советы на интимные темы. Вчастности, в 21 год она уверенно заявила, что сильной и равноправной женщинунаравне с мужчиной сделала жизнь.На вопрос о том, как приручить мужчину,Брухунова со знанием дела ответила, что "искренним чувством и терпением". Также она подчеркнула, чтои сейчас есть представительницы прекрасного пола, готовые идти за любимым и вогонь, и в воду, передает сайт "Комсомольская правда"."Самая красиваяженщина – это любящая женщина!", – добавила девушка. При этом помощница сатирикауверена, что любви с первого взгляда не существует. По мнению Татьяны, такимобразом может возникнуть только симпатия.Какписали Dni.Ru, Брухунова много лет писала в соцсетях послания к неназванномулюбимому человеку, признавалась в любви и рассказывала об одолевающих еестрастях. Ее статусы – довольно трогательны и чувственны.Напомним, 3 августастало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться. Послухам, причиной развода стала личный ассистент юмориста, 29-летняя ТатьянаБрухунова. Поговаривают, что она много лет является его любовницей.