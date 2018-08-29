Роза Рымбаева на сцене уже 43 года. Победитель четырех международных конкурсов, она и по сей день остается в строю. В Советское время певица была большой звездой во всей стране. А теперь приезжает в Россию из родного Казахстана редко – мол, не зовут.

Роза Рымбаева на сцене уже 43 года. Победитель четырех международных конкурсов, она и по сей день остается в строю. В Советское время певица была большой звездой во всей стране. А теперь приезжает в Россию из родного Казахстана редко – мол, не зовут."Бывает, что я пою по 6-8 часов в день, – улыбается певица. – Постоянно работаю над голосом,занимаюсь распевкой, хожу к педагогам. И никогда не пою под фонограмму– просто не умею обманывать людей".Выглядит певица очень достойно для своих лет. "Слава богу, мне повезло с внешностью и генами. Мои родители прожили 87 лет, они были стройными, поэтому мне повезло в этом плане. Но не думайте,что я так хорошо выгляжу. Отрою секрет – я уже не молодая, и у меня на лице много косметики. Но я слежу за собой, потому что артист обязан быть свежим, молодым, подтянутым", – уверяет Роза.Смысл ее жизни сегодня - сыновья Али и Мади. Старшему 27 лет, младшему – 18. "Я одна их вырастила (муж Розы рано умер – Прим. Ред), и это было очень непросто, – говорит артистка. - Например, выходила на сцену, а в голове мысль: "А как дети? А что они делают?" Сыновей уговаривала пойти учиться в консерваторию на отделение фортепиано или дирижерское, потому что с детства по 12 лет каждый из них посвятил занятию музыкой. Но они отказались и пошли по моим стопам – учились актерскому мастерству (сама Роза – профессиональная актриса, преподавала актерское мастерство в академии – При ред.). А сегодня они пишут музыку и сами выступают"."Конечно,многие скептически к ним относятся – мол, это же дети Рымбаевой, блатные,значит. Но они на пересуды не обращают внимания и работают, доказывая свое право быть на сцене. А моя самая большая мечта – поскорее их женить.Весь Казахстан ждет: ну когда же? Сватают из девочек из Западного Казахстана, с Южного", – цитирует исполнительницу газета