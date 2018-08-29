Михаил Смирнов совершил восхождение во время летнего отпуска

Михаил Смирнов совершил восхождение во время летнего отпускаЖитель Костромы Михаил Смирнов посвятил восхождение на Эльбрус своей 91-летней бабушке. Это самая большая высота в нашей стране.Как сообщает издание «Народная газета», он совершил подъем во время летнего отпуска. Мужчина решил отправиться в горы в Новый год. Он начал специальные тренировки: каждый день наматывал по 20 километров, постепенно увеличивая высоту.«На второй день поднялись на пик Чегет, это уже 3500. Третий подъем - с поляны Азау на высоту 3700. Здесь как раз находятся знаменитые «бочки» - привалы для альпинистов», - рассказал Михаил.В результате костромич поднялся на высоту 5642 метра.